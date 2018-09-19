İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan Orhan S.’nin izini bulmayı başardı.

SAHTE KİMLİKLERLE YAKALANDILAR

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın edindiği bilgiye göre; İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören’de bulunan bir AVM’nin önündeki tramvay durağında bekleyen Orhan S. ve eşi Fatma S.’yi gözaltına aldı. Orhan S.’nin üzerinden sahte kimlik ele geçirildi.

MARMARA BÖLGESİ'NİN MUHASEBE İMAMI

‘Sami’ kod ismini kullanan Orhan S.’nin FETÖ içerisinde sırasıyla, Başakşehir, Küçükçekmece, Bakırköy, Zeytinburnu ve Güngören’den sorumlu muhasebe imamlığı yaptığı, daha sonra örgütün sözde ‘Anadolu büyükşehir muhasebeciliğini yaptığı ve 2018 yılında da Marmara bölgesinden sorumlu muhasebe imamlığın yaptığı belirlendi.

FETÖ’NÜN PARA KAYDI ONDAN SORULUYOR

Orhan S.’nin Marmara bölgesindeki tüm illerde FETÖ’nün para kaydını tutan en önemli kişi olduğu öğrenildi.

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