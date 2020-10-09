FETÖ operasyonu: 21 gözaltı!

AA

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Tavşanlı ilçesinde belirlenen "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ELE GEÇİRİLDİ

AA'da yer alan habere göre adreslerde yapılan aramalarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait çok sayıda kitap, örgütsel doküman, dijital materyal ile yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

"ABİ"LER, "ABLA"LAR GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda aralarında örgütün "Polis Akademisi abisi" olduğu iddia edilen S.Ç, "Adana ve Kütahya ablaları" ile "Kütahya kasası" olduğu şüphesiyle aranan kişinin de olduğu 21 zanlı gözaltına alındı. Saklanmak için kente geldiği belirlenen bazı şüphelilerin, yakınları cezaevinde olan örgüt mensuplarına yardım dağıttığı iddia edildi.