        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: FETÖ operasyonu: 223 gözaltı

        FETÖ operasyonu: 223 gözaltı

        Terör örgütü FETÖ'ye yönelik son 20 gündür emniyet tarafından devam eden operasyonlarda 223 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 08:27 Güncelleme: 06.01.2026 - 08:39
        FETÖ operasyonu: 223 gözaltı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "FETÖ’ye yönelik son 20 gündür Polislerimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 223 şüpheli yakalandı" dedi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ’ye yönelik son 20 gündür polis tarafından devam eden operasyonlarda; 223 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

        "FETÖ’nün "Mahrem yapılanmalar" içerisinde faaliyette bulunan, FETÖ’nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olan, ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, örgüte bağlı esnaflar üzerinden maddi destek sağlayan, 223 şüpheli yakalandı. 87’si tutuklandı. 50’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor".

