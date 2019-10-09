Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Söyleyeceklerimi 3 hafta önceki basın toplantısında söyledim. Kararımın ne olduğunu söyledim. Hiçbir değişiklik yok. Yeni bir gündem yok. Merak edenler tekrar dinlesinler. Kongrede aday olmayacağımı söyledim" dedi.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Söyleyeceklerimi 3 hafta önceki basın toplantısında söyledim. Kararımın ne olduğunu söyledim. Hiçbir değişiklik yok. Yeni bir gündem yok. Merak edenler tekrar dinlesinler. Kongrede aday olmayacağımı söyledim" dedi.
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