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İnfaz teklifinde iki önemli değişiklik

Koronavirüs salgını nedeniyle açıktakilere verilecek izin Adalet Bakanlığı’nca iki yerine üç kez uzatılabilecek. Terör ve devlete karşı işlenen diğer suçlar hariç açığa ayrılmalarına 1 yıldan az kalanlar talepleri halinde açık cezaevine geçiş yapabilecek… 90 bin dolayında hükümlüyü yakından ilgilendiren teklifin Salı günü görüşülmesi bekleniyor

af yasası

AK Parti ve MHP gruplarının ortak hazırladığı infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Komisyonda iki önemli değişiklik yapıldı. Virüs salgını nedeniyle açıktakilere verilecek izin Adalet Bakanlığı’nca iki yerine üç kez uzatılabilecek. Terör ve devlete karşı işlenen diğer suçlar hariç açığa ayrılmalarına 1 yıldan az kalanlar talepleri halinde açık cezaevine geçiş yapabilecek…

SALGIN İZNİ ÜÇ KEZ UZATILABİLECEK

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre teklifin komisyon görüşmeleri esnasında önemli bir değişiklik önerisi verildi. Teklife göre; koronavirüs salgını nedeniyle açık cezaevlerinde bulunanlar ile kapalı cezaevinde bulunup da açık cezaevine ayrılmaya hak kazananlar 31 Mayıs 2020'ye kadar izinli sayılacak. Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere iki kez uzatılabilecekti. Komisyon görüşmeleri sırasında verilen önerge ile bu iznin üç kez uzatılmasına imkan tanındı.

1 YIL ERKEN AÇIK CEZAEVİ

Yine önemli bir değişiklik açık cezaevine ayrılma koşullarına ilişkin oldu. Toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı cezaevinde geçirmiş olan iyi halli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık cezaevine ayrılmalarına, 1 yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri halinde açık cezaevlerine gönderilebilecek. Bu hükümlüler, açık cezaevlerinde barındırılacak. Hali hazırdaki mevzuat uyarınca açık cezaevine ayrılmaya hak kazandıkları takdirde ise salgın düzenlemesi kapsamında izinli sayılacaklar. Söz konusu sürenin tamamlanmasından sonra ise açık cezaevine ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın izin hakkından yararlanacak.

TERÖR KAPSAM DIŞI TUTULDU

31 Aralık 2020'ye kadar uygulanacak bu hükümden; devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı işlenen suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçların hükümlüleri yararlanamayacak. Bu değişiklik sayesinde belirli periyotlarla 15 bin dolayında hükümlünün açık cezaevine geçeceği öngörülüyor.

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

90 bin dolayında hükümlüyü yakından ilgilendiren teklifin Meclis Genel Kurulu görüşmelerine Salı günü başlanılması hedefleniyor.

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