Arkadaşını öldüren Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı!
İstanbul'da arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçakla öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın hakimlikte verdiği ifadenin detayları ortaya çıktı. İfadesinde alkol ve madde etkisinde olduğunu belirten Akdağ'ın, "Elif Kırav bana bıçakla saldırdı, ben sadece kendimi korumaya çalıştım" dediği öğrenildi. Habertürk'ten Elif Yavuz'un haberi..
İstanbul’da Elif Kırav’ın evinde çıkan tartışmada hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Sevil Akdağ, hakimlikte verdiği ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu.
Panik atak hastası olduğunu söyleyen Akdağ, olay günü kendini iyi hissetmediğini ve evde oturduğunu belirtti. Elif Kırav’ın daveti üzerine onun evine gittiğini belirten Akdağ, “Bana da kendisine de alkol ikram etti. Zaten içiyordu, birlikte içtik” dedi.
Bir süre sonra Beşiktaş’taki bir mekâna geçtiklerini ve burada alkol almaya devam ettiklerini söyleyen Sevil Akdağ, gece ilerledikçe tanımadığı bir kadının da aralarına katıldığını anlattı. Akdağ, “Beraber biraz vakit geçirdik. Elif başka bir mekâna geçeceğini söyledi, ben de başka bir arkadaşımla sözleşmiştim ama o geceyi pek hatırlamıyorum. Taksiye verecek param da yoktu” dedi.
”SARHOŞKEN KENDİNDEN GEÇİYOR, SALDIRGANLAŞIYORDU”
Kırav’ın tekrar kendisini çağırdığını ve “Mekân kapanıyor, sen bana gel” dediğini belirten Akdağ, “Gitmek istemedim çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman bu yüzden küstüğümüz oluyordu” dedi. Ancak yine de Kırav’ın evine gittiğini belirten Sevil Akdağ, burada maktulün yüksek sesle konuştuğunu, saçma hareketler yaptığını ve uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç kullandığını öne sürdü.
“BANA BIÇAKLA SALDIRDI, SAÇIMI ÇEKTİ, TOKAT ATTI”
Tartışmanın büyümesi üzerine Kırav’ın kendisine küfür ettiğini ve saldırmaya başladığını iddia eden Sevil Akdağ, “Elinde bıçak vardı. Elinden almaya çalıştım ama bana vurdu, yerde darp etti, saçımı çekti, tokat attı, parmaklarımı ısırdı. Ben sadece kaçmaya ve kendimi korumaya çalıştım. Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle net hatırlayamıyorum” ifadelerini kullandı.
“HUSUMETİMİZ YOKTU, SADECE DEĞİŞİYORDU”
Sevil Akdağ, Elif Kırav’la arasında herhangi bir husumet bulunmadığını belirterek, “Bir dönem kaburgaları kırıldığında yine yanına ben gitmiştim. Evinde hâlâ birlikte fotoğraflarımız vardı. Sadece madde ve alkol etkisindeyken çok değişen biriydi” dedi.