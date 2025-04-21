İstanbul’da Elif Kırav’ın evinde çıkan tartışmada hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan Sevil Akdağ, hakimlikte verdiği ifadesinde dikkat çeken iddialarda bulundu.

Panik atak hastası olduğunu söyleyen Akdağ, olay günü kendini iyi hissetmediğini ve evde oturduğunu belirtti. Elif Kırav’ın daveti üzerine onun evine gittiğini belirten Akdağ, “Bana da kendisine de alkol ikram etti. Zaten içiyordu, birlikte içtik” dedi.

Bir süre sonra Beşiktaş’taki bir mekâna geçtiklerini ve burada alkol almaya devam ettiklerini söyleyen Sevil Akdağ, gece ilerledikçe tanımadığı bir kadının da aralarına katıldığını anlattı. Akdağ, “Beraber biraz vakit geçirdik. Elif başka bir mekâna geçeceğini söyledi, ben de başka bir arkadaşımla sözleşmiştim ama o geceyi pek hatırlamıyorum. Taksiye verecek param da yoktu” dedi.

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”SARHOŞKEN KENDİNDEN GEÇİYOR, SALDIRGANLAŞIYORDU”

Kırav’ın tekrar kendisini çağırdığını ve “Mekân kapanıyor, sen bana gel” dediğini belirten Akdağ, “Gitmek istemedim çünkü sarhoşken kendinden geçiyor, saldırganlaşıyordu. Zaman zaman bu yüzden küstüğümüz oluyordu” dedi. Ancak yine de Kırav’ın evine gittiğini belirten Sevil Akdağ, burada maktulün yüksek sesle konuştuğunu, saçma hareketler yaptığını ve uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç kullandığını öne sürdü.