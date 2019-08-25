G7 zirvesinin yapıldığı Fransa'nın güneybatısında yer alan Biarritz'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor.
Reuters'ın havacılık gözlem sitesi flightradar24.com'dan aktardığı bilgiye göre, İran hükümetine ait Airbus A321 tipi bir uçak iniş yaptı.
Aynı uçağın geçtiğimiz hafta İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in Oslo ve Paris'e yaptığı ziyaretlerde kullanıldığı belirtildi. ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin 'Zarif, Biarritz'e mi geliyor?' şeklindeki sorusuna 'Yorum yok' diyerek yanıt verdi.
İran Dışişleri Bakanlığı, Biarritz'e inen uçağın İran Dışişleri Bakanı Zarif'i taşıdığını duyurdu. Bakanlık, Zarif'in Trump ve beraberindeki heyetle görüşmeyeceğini açıkladı.
ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana ABD ile İran arasında artan gerilim, G7 zirvesinin önemli gündem maddelerinden biriydi.
Günün erken saatlerinde, G7 liderlerinin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Tahran yönetimiyle görüşmeler yapması ve G7'den çıkan mesajları iletmesi konusunda anlaşmaya vardıkları yönünde haberler Fransız medyasında yer bulmuştu.
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