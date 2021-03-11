MENAJERİ KONUŞTU: YASAL DEĞİL

Belhanda'nın menajeri William D'Avila, "Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar. Belhanda, bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı" diyerek FIFA'ya gideceklerinin sinyalini verdi.