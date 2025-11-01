Habertürk
Habertürk
        Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin! - Trabzonspor Haberleri

        Galatasaray-Trabzonspor maçının VAR hakemi Alper Çetin!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın VAR'ı Alper Çetin oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 12:01 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:53
        Dev maçın VAR hakemi belli oldu!
        Galatasaray ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün akşam karşı karşıya gelecek.

        Dev maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi yönetecek hakem Cihan Aydın yönetecek.

        VAR koltuğunda oturacak hakem ise Alper Çetin olarak açıklandı. Çetin'e AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel ve Batuhan Kolak eşlik edecek.

        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
