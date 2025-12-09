Habertürk
        Son dakika: Gaziantep'te bir adam tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te bir adam tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldürdü

        Gaziantep'te bir kadın cinayeti meydana geldi. Hayvancılık yapan 47 yaşındaki Osman Kaplan, tartıştığı eşi 35 yaşındaki Ayşe Kaplan'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 14:11 Güncelleme: 09.12.2025 - 14:11
        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayvancılık yapan Osman Kaplan (47), tartıştığı eşi Ayşe Kaplan'ı (35) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNDUĞU EŞİ KAYSERİ'DEYMİŞ

        DHA'nın haberine göre olay; Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana geldi. Osman Kaplan, kısa süre önce kayıp başvurusunda bulunduğu eşinin Kayseri'de olduğunu öğrendi. Eşini Kayseri'den alıp getiren Osman Kaplan ile Ayşe Kaplan arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMANIN SONU KANLI BİTTİ

        Tartışmanın büyümesi ile Osman Kaplan, hayvancılık yaptıkları çadırda av tüfeği ile eşine ateş açtı. Silah sesini duyanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ayşe Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        4 ÇOCUK ANNESİYMİŞ

        4 çocuk annesi Ayşe Kaplan’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, Osman Kaplan jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

