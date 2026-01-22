Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar iptal edildi.

ÖĞLE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

İHA'daki habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep'e 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı.

KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kenti tamamen beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı kent gelinde zaman zaman tipi şeklinde etkili olurken beraberinde olumsuzlukları da getirdi.

KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Yoğun kar yağışından kentteki kara ve hava ulaşımı da olumsuz etkilendi.

KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ

Kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken havayolu ulaşımında da iptal kararı geldi.

YENİ İPTAL KARARI AÇIKLANDI

Gaziantep Valiliği, kente gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle saat 19.00'a kadar iptal edilen uçuşlar için yeni karar alındığını açıkladı.

VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.