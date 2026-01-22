Habertürk
        Son dakika: Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi | Son dakika haberleri

        Gaziantep'te etkili olan kar yağışı nedeniyle uçuşlar iptal edildi

        Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki tüm uçuşlar 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar iptal edildi. Valilik, artan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle uçuş güvenliğini sağlamak amacıyla kapanma süresinin uzatıldığını açıkladı

        Giriş: 22.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 22.01.2026 - 17:06
        Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle havalimanındaki uçuşlar 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar iptal edildi.

        ÖĞLE SAATLERİNDE KAR YAĞIŞI BAŞLADI

        İHA'daki habere göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Gaziantep'e 22-23 Ocak tarihleri için yaptığı yoğun kar yağışı uyarısının ardından kentte öğle saatlerine doğru kar yağışı başladı.

        KENT BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

        Kısa sürede etkisini arttıran kar yağışı kenti tamamen beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı kent gelinde zaman zaman tipi şeklinde etkili olurken beraberinde olumsuzlukları da getirdi.

        KAR YAĞIŞI ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Yoğun kar yağışından kentteki kara ve hava ulaşımı da olumsuz etkilendi.

        KAZALARI BERABERİNDE GETİRDİ

        Kar yağışı sonrası kentin pek çok noktasında çok sayıda maddi hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelirken havayolu ulaşımında da iptal kararı geldi.

        YENİ İPTAL KARARI AÇIKLANDI

        Gaziantep Valiliği, kente gece boyunca etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle saat 19.00'a kadar iptal edilen uçuşlar için yeni karar alındığını açıkladı.

        VALİLİĞİN AÇIKLAMASI

        Valilikten yapılan açıklamada, "Son meteorolojik veriler ışığında ilimizde devam eden kar yağışının etkisini artıracak olması ve buzlanma riski nedeniyle, tüm çalışmalara rağmen uçuş güvenliği ve yolcu mağduriyetini engellemek adına Gaziantep Havalimanı'nın kapanma süresi 23 Ocak 2026 saat 14.00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

        KAR YAĞIŞININ ARALIKLARLA DEVAMI BEKLENİYOR

        Kentte, kar yağışının 23 Ocak öğle saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

        #gaziantep
