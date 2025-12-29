Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 tutuklama

        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına operasyon: 11 tutuklama

        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 61 kilo 670 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 700 hap ele geçirildi; 11 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 29.12.2025 - 14:05
        Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
        Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 61 kilo 670 gram uyuşturucu madde ile 7 bin 700 hap ele geçirildi; 11 şüpheli, gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelede Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Hareket geçen ekipler, son 10 gün içerisinde çeşitli operasyonlar düzenledi.

        61 KİLO 670 GRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonlar kapsamında 1 TIR ile ticari takside arama yapıldı. Aramalarda; 37 kilo 879 gram skunk, 19 kilo metamfetamin, 3 kilo 431 gram sentetik kannabinoid, 1 kilo 400 gram kokain, 7 bin 700 uyuşturucu hap ile 188 likit esrar ele geçirdi.

        11 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 11 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        #gaziantep
        #Son dakika haberler
