Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklediği isimler

Fenerbahçe'nin kış transfer dönemi ardından UEFA Avrupa Ligi kadrosuna eklediği isimler belli oldu.

Buna göre UEFA'ya sezon başında bildirdiği kadroya 3 ekleme yapma hakkı olan sarı lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi listesine Sadık Çiftpınar, Victor Moses ve Tolgay Arslan'ı dahil etti.