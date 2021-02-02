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HaberlerGündem3. SayfaVANDALLIK! Son dakika: Genç kız eski sevgilisinin evini taşlayıp, kundakladı
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Takıntılı eski sevgili erkek arkadaşının ailesinin evini önce taşladı sonra kundakladı

Denizli'de takıntılı genç kız, eski sevgilisinin ailesinin evine gelerek taş ile saldırdı. Öfkesini alamayan genç kız, ailenin evini kundaklamaya çalışırken komşuların dışarı çıkmasıyla olay yerinden kaçtı. Evde yalnız olan eski sevgilinin annesi ise, korkudan polis ekipleri gelene kadar dışarı çıkamadı. Şikâyetçi olduğunu ifade eden anne Zeynep Tekin, "Uyku sersemi uyandığımda birini bizim kapıya sertçe vurduğunu fark ettim. Evi yakmaya çalışmış. Çok kez bu şekilde kapıma dayandı. Zorla mı güzellik olacak. Keşke insan olsaydı da alsaydım" dedi

VANDALLIK! Son dakika: Genç kız eski sevgilisinin evini taşlayıp, kundakladı
Genç kız eski sevgilisinin evini taşlayıp, kundakladı
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İHA

Denizli’de takıntılı genç kız, eski sevgilisinin ailesinin evine gelerek önce taşla saldırdı ardından yakmaya çalıştı. Genç kız, ailenin evini kundaklamaya çalışırken komşuların dışarı çıkmasıyla olay yerinden kaçtı.

Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir süre önce sevgili olan S.E. ve Mustafa Tekin aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı ayrıldı. İddiaya göre, ayrılmayı kabullenemeyen genç kız, bazı dönemlerde ayrıldığı sevgilisinin evine gelerek camları kırdığı öğrenildi. Gece saatlerinde ise yine ailenin evine gelen takıntılı eski sevgili, eski erkek arkadaşının evine taşla saldırmaya başladı. O sırada evde yalnız olan anne Zeynep Tekin ise, uykuda olduğu sırada sesleri duyarak uyandı.

EVİ YAKMAYA ÇALIŞTI

Korkudan dışarıya çıkamayan anne Tekin, çareyi polis ekiplerini aramakta buldu. O sırada öfkesini alamayan genç kız, yanında getirdiği yanıcı madde ile dolu şişeyi yakarak evin kapısına attı. Sesleri duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise alevleri görerek, söndürmek için kapıya yöneldi. Komşuları gören genç kız ise, olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede takıntılı eski sevgiliyi arama çalışmaları başlattı.

'KORKUMDAN DIŞARI ÇIKAMADIM'

Şikâyetçi olduğunu ifade eden anne Zeynep Tekin, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Uyku sırasında gürültüye uyandığını korkudan dışarı çıkamadığını belirten anne Zeynep Tekin, “Tam uykuya dalacağım sırada bir gümbürtü duydum. Uyku sersemi uyandığımda birini bizim kapıya sertçe vurduğunu fark ettim. Sanki ev yıkılıyordu, öyle çok bağırdı ki dediklerini de anlayamadım. Korkumdan dışarıya çıkamadım. Evi yakmaya çalışmış. Ben onu görmedim. Korkumdan polisler gelene kadar dışarıya çıkmadım. Kız çok tehlikeli çok terbiyesiz. Çok kez bu şekilde kapıma dayandı. Oğlumla arkadaştı. Oğlum bıraktı diye yapıyor. Benim oğlum öyle olduğunu öğrenince iyice uzaklaştı. Zorla mı güzellik olacak. Keşke insan olsaydı da alsaydım” dedi.

'YANGINI SÖNDÜRÜRKEN BAŞAĞI ZORLANDIK'

Sesleri duyarak dışarı çıktığında alevleri fark ettiğini belirten komşu Zeynel Bakır, "Bir hanımefendi taksiden inerek direkt içeriye saldırmaya başladı. Önce kapıya taş attı. Daha sonra yangın çıkmaya başladı. Ne olduğunu bilmediğimiz bir madde ile kapıyı yakmış. Direkt su doldurmaya gittim. Yangını söndürmek istediğimizde baya zorlandık. Sonrasında direkt kaçtı" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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