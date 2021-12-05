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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!
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Son dakika haberler... Ümraniye'de tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Ümraniye'de korkunç bir olay meydana geldi. İlçede, yaşayan Cansel Dilara Kınalı (20) tartıştığı babası Mustafa Emre Kınalı'yı (48) sırtından bıçaklayarak öldürdü. 5 adet suç kaydı olduğu belirtilen Cansel Dilara Kınalı "Kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, baba Kınalı ise son yolculuğuna bugün uğurlandı

Son dakika: Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü!
Genç kız, tartıştığı babasını öldürdü!
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DHA

Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, özel bir bankada çalışan Mustafa Emre Kınalı (48), geçimsizlik yaşadığı eşinden bir süre önce boşandı.

DHA'nın haberine göre, çocuklarının velayetini alan baba, okul nedeniyle annelerinin yanında kalan 20 yaşındaki kızı Cansel Dilara Kınalı ve 9 yaşındaki oğlunu görmek için eski eşinin evine gitti.

SIRTINDAN BIÇAKLADI

Bir süre sonra Cansel Dilara Kınalı ve babası arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Cansel Dilara Kınalı babasını sırtından bıçakladı. Genç kız olayın ardından evden ayrılırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

CANSEL DİLARA KINALI TUTUKLANDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan Mustafa Emre Kınalı yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cansel Dilara Kınalı´yı yakalayarak gözaltına aldı.

"Kasten öldürme" suçundan Kartal Anadolu Adliyesi´ne sevk edilen Cansel Dilara Kınalı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cansel Dilara Kınalı´nın 5 adet suç kaydı olduğu da öğrenildi.

BABA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayatını kaybeden Mustafa Emre Kınalı´nın cenazesi bugün Üsküdar´daki Karacaahmet Camii'ne getirildi.

Cenazeye Mustafa Emre Kınalı´nın eşi ve çok sayıda aile yakını katılırken, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kınalı´nın cenazesi Çengelköy Mezarlığı´na defnedildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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