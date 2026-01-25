Geyikli–Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak
Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli–Bozcaada feribot seferleri yarın iptal edildi. Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı şekilde devam edecek
Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.
GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDAKİ SEFERLER İPTAL
AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferler yapılamayacak.
DİĞER SEFERLER DEVAM EDECEK
Diğer hatlardaki feribot seferleri ise planlı şekilde devam edecek.