        Son dakika: Geyikli–Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak

        Geyikli–Bozcaada feribot hattında yarınki seferler yapılamayacak

        Ege Denizi'nin kuzeyinde etkili olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli–Bozcaada feribot seferleri yarın iptal edildi. Diğer hatlardaki seferler ise planlandığı şekilde devam edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2026 - 17:26 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:26
        Yarınki Geyikli-Bozcaada feribot seferleri iptal
        Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

        GEYİKLİ-BOZCAADA HATTINDAKİ SEFERLER İPTAL

        AA'daki habere göre; Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifede bulunan planlı tüm seferler yapılamayacak.

        DİĞER SEFERLER DEVAM EDECEK

        Diğer hatlardaki feribot seferleri ise planlı şekilde devam edecek.

        Mardin'de 14 yaşındaki Nur Banu, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Mardin'de 14 yaşındaki Nur Banu, silahla vurulmuş halde ölü bulundu

