Trabzon'a göktaşı düştü mü? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Karadenizli vatandaşlar sosyal medyada gökyüzünde 'ışık topu' gördüklerini iddia etti.

Dün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.

O anlar bölgedeki güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına da yansıdı.

TTÜRKİYE'YE GÖKTAŞI DÜŞTÜ MÜ?

Sosyal medyada Artvinli ve Trabzonlular, gökyüzünde "ışık topu" gördüklerini söyledi.Trabzon'un yerel medyası emniyetten aldığı bilgiye göre; Trabzon Emniyeti, kentin birçok ilçesinden bu tür ihbarlar geldiğini doğrularken yeryüzü ile alakalı bir durum olmadığını ve gelişmeleri anbean takip ettiklerini belirtti.

SİVAS'TA AFAD VE UMKE İNCELEME BAŞLATTI

Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde bir çok kişi jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı.

Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada her hangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.

BİRÇOK İLDE GÖRÜNTÜLENDİ

Bir çok ilden görünen göktaşı olduğu diğerlendirilen cismin düştüğü an Bingöl'de cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin,Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır,Erzurum,Sivas,Tunceli,Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.O anı ise Bingöl Genç karayolunun 8. kilometresinde araçla seyir halinde olan 19 yaşındaki Veysel Sönmez cep telefonu kamerasıyla tesadüfen kaydetti.

Genç ilçesinde haftalık yayın yapan bir gazetede stajyer olarak çalışan Sönmez o anları anlattı.

İlçeye dönerken gökyüzünde aleve benzer bir cisim gördüğü belirten Sönmez, daha sonra göktaşı olduğunu öğrendiğini ve Bingöl'e düştüğünü düşündüğü söyledi.

GÖKTAŞI DÜŞERSE NE OLUR?

Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi, ABD Kongresi için hazırladığı raporda, dünyaya bir göktaşı çarpması durumunda neler yaşanacağını ve bu felaketi önleme yöntemlerini araştırdı.

Raporda, dünyaya çarpacak göktaşlarının, çaplarına göre ne kadar zarar vereceği ve neler ile karşılanacağı tek tek anlatıldı:

* Çapı 1 ila 10 metre olursa: Çarpışma, önlemler alındığında, birkaç saat veya gün önce belirlenebiliyor. Bu durumda, insanlara meteorun düşmesi beklenen yerde, dışarı çıkmamaları, pencerelerden uzak durmaları veya gökyüzüne direk bakmamaları tavsiye edilir. Maddi zararlar görülebilir. Cep telefonu veya internette de aksaklıklar olabilir.

* Çapı 10 ile 25 metre: Bu yüzyılda büyük olasılıkla bekleniyor. Göktaşı düştüğü yerde 10'larca kilometre çapında zarar verebilir. Diğer doğal afetlerde olduğu gibi bu bölgelerde yaşayanlar, önceden haber verilerek tahliye edilir. Aksi takdirde, ölümler olabilir.

* Çapı 25 ile 100 metre: Karşı karşıya kalacağımız şey kitlesel panik, bina yangınları, sosyal kargalaşa, çok sayıda ölüm ve yaralanmalar olabilir.

* Çapı 100 metreden fazla olduğunda: Bu durumda da insanlık İkinci Dünya Savaşı, Güney Asya'daki Tsunami felaketi, büyük depremler gibi büyük felaketler yaşayabilir. Onbinlerce ölüm olabilir.

* Daha büyük göktaşları: Grekli önlemler alırsa, dünya bu kadar büyük göktaşlarını 10'larca yıl önceden belirleyebilir. Önlemek mümkün olmazsa, felaketten sağ kalan olursa, onların nasıl yaşayacağı hakkında yeni sosyal yasalar, yeni teknolojiler, geliştirilebili