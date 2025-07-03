Son dakika Gözler Trump ve Putin görüşmesinde
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, yarın da Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüşecek.
Giriş: 03.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:41
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için yaptığı çalışmalar doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.
İkili arasındaki telefon görüşmesi sürüyor.
Trump, Putin'le görüşmesinin ardından yarın Ukrayna lideri Zelenskiy'i de arayacağını bildirdi.
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