Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Gözler Trump ve Putin görüşmesinde | Dış Haberler

        Son dakika Gözler Trump ve Putin görüşmesinde

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, yarın da Ukrayna lideri Zelenskiy'le görüşecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 03.07.2025 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözler Trump ve Putin görüşmesinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın bitmesi için yaptığı çalışmalar doğrultusunda Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu.

        İkili arasındaki telefon görüşmesi sürüyor.

        Trump, Putin'le görüşmesinin ardından yarın Ukrayna lideri Zelenskiy'i de arayacağını bildirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        En düşük emekli aylığı 16 bin 881 TL
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        3 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        YouTube’dan yapay zeka içeriklerine yeni düzenleme!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Canlı yayında otoyolu alevler sardı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den Wimbledon'da tarihi başarı!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        İstanbul'da yaşandı... "Bakamadım" dedi... Daha 3 günlük bebek!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Galatasaray'da Morata kararı!
        Galatasaray'da Morata kararı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        O anlar kamerada... Levyeli dehşet! Bunlar insan olamaz!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Futbol dünyasından Jota paylaşımları!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede