Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/KCK'nın sözde Gara genel cephane sorumlusu 'Hogir Batman' kod adlı Fırat Serihan'ı etkisiz hale getirdi.

DHA'nın haberine göre MİT, 2016 yılında Suriye'nin kuzeyinde Türk güvenlik güçlerine karşı eylem talimatları verdiği tespit edilen, PKK/KCK'nın sözde Gara genel cephane sorumlusu 'Hogir Batman' kod adlı Fırat Serihan'ı hedef listesine aldı.

Terörden arananlar listesinde de gri kategoride bulunan terörist, saha ajanları ile takibe alındı. Serihan'ın, örgüt üst yönetiminden aldığı talimatla, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde eylem arayışında olan örgüt mensuplarının silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşıladığı tespit edildi. Operasyon için uygun zamanı bekleyen MİT, Türk güvenlik güçlerine yönelik eylem gerçekleştirmek amacıyla Gara'da hazırlıklarda bulunan 'Hogir Batman' kod adlı Fırat Serihan ve beraberindeki teröristleri etkisiz hale getirdi.