Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli, soğuk ve yağışsız günler

Türkiye’de kar yağışları ülkenin yüksek kesimlerini, dağlarımızı beyazlatmaya başladı.

Karadeniz üzerinden gelen ve Ukrayna-Rusya çevresinin soğuk havası bir dalga kar bıraktı ama gelecek günlerde yağışların kesilmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz çevresi ile Doğu Karadeniz’de ve biraz da Doğu Anadolu’da Çarşamba gününe kadar aralıklı kar yağışları görebiliriz.

Hava iç kesimlerde yağışsız ama sis ve pus var. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Anadolu genelinde erken saatler sis ve pus oluşacak. Şehirlerarası yollarda düşük görüş mesafesi ve kaygan zemin etkisi yaptığı gibi bu sisli hava erken saatlerde spor/yürüyüş için de sağlıksız bir hava koşulu. Gün içerisinde ise güneşle birlikte sis açılıyor.