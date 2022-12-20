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Hüseyin Öztel yazdı: Güneşli, soğuk ve yağışsız günler

Aralık ayının son günleri için hava tahminleri belli oldu. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, güneşli, soğuk ve yağışsız günlerin bizi beklediğini kaydetti

Son dakika:
"Güneşli, soğuk ve yağışsız günler"
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Türkiye’de kar yağışları ülkenin yüksek kesimlerini, dağlarımızı beyazlatmaya başladı.

Karadeniz üzerinden gelen ve Ukrayna-Rusya çevresinin soğuk havası bir dalga kar bıraktı ama gelecek günlerde yağışların kesilmesini bekliyoruz. Doğu Akdeniz çevresi ile Doğu Karadeniz’de ve biraz da Doğu Anadolu’da Çarşamba gününe kadar aralıklı kar yağışları görebiliriz.

Hava iç kesimlerde yağışsız ama sis ve pus var. Çarşamba ve Perşembe günleri İç Anadolu genelinde erken saatler sis ve pus oluşacak. Şehirlerarası yollarda düşük görüş mesafesi ve kaygan zemin etkisi yaptığı gibi bu sisli hava erken saatlerde spor/yürüyüş için de sağlıksız bir hava koşulu. Gün içerisinde ise güneşle birlikte sis açılıyor.

İstanbul’da sabahlar 5-6 derece hissedilirken Ankara’da -3 dereceye kadar indik. Ayaz geceler yaşayan Anadolu’da bu soğuklar Cuma gününe kadar devam ediyor. Hafta sonu gelirken Batı bölgelerde yeniden lodosla 4-5 derece ısınacağız, iç kesimlerde de 2-3 derecelik bir ısınma görünüyor.

Aralık ayının kalan kısmında güneşli ama soğuk, yağışsız günler görünüyor. Kurak geçirdiğimiz sonbaharın ardından şu son günlerde biraz kışa yaklaştık, dağlarda kar yağışları topladık ama bunların devamı yok. Aralık ayının son haftası ve yılbaşı yaklaşırken Marmara’yı da içine alacak şekilde bir soğuk ve yağışlı hava daha görünüyor.

Fotoğraflar: AA

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