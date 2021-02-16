ABD Büyükelçisi'ne Gara delilleri sunuldu 0:00 / 0:00

Gara'da 13 görevlinin şehit edilmesinden sonra ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, PKK terör örgütünün Gara’da şehit ettiği 13 Türk vatandaşı için yayınladığı başsağlığı mesajında, "Eğer Türk sivillerin ölümünün terörist organizasyon PKK tarafından gerçekleştirildiği yönündeki haberler doğrulanırsa, bu eylemi olabilecek en şiddetli şekilde kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Bu ifadeye Ankara'nın tepkisi sert oldu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin, hem sınırlarının içinde hem de sınırların ötesindeki terör yuvalanmalarıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizerek, "Benim teröristim kötü, senin teröristin iyi’ anlayışı devam ediyor. PKK terör örgütü her zaman olduğu gibi kalleşliğini gösterdi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak ve bu teröristleri de temizleyeceğiz. Ama bu iki gün içinde görüyoruz ki sözde terörle mücadele ettiğini söyleyen ülkeler PKK’nın bu katliamına karşı sessizler ya da 'eğer' ve 'ama'larla geçiştirmeye çalışıyorlar" dedi.

ABD BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILDI

Bu açıklamadan saatler sonra ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield bakanlığa çağrıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ABD açıklamasına ilişkin tepkimiz en kuvvetli şekilde dile getirilmiştir" denildi.

ABD'Lİ BÜYÜKELÇİYE FOTOĞRAF VE ADLİ TIP RAPORLARI SUNULDU

Ardından Milli Savunma Bakanlığı'na çağırıldı ABD'li büyükelçi. Burada büyükelçiye hem tepki gösterildi

hem de 13 kişinin PKK tarafından şehit edildiğine dair deliller sunuldu.

O delillerin arasında hem fotoğraflar hem de Adli Tıp raporları yer aldı. Savunma Bakanlığı'ndan büyükelçinin çağırılmasına dair yazılı bir açıklama yapıldı. O açıklamada,"ABD Büyükelçisi Satterfield, Gara’ya düzenlenen harekâtta şehit olan personelimiz ve harekat sırasında terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziyelerini sunmuş; Gara’da yaşanan katliamdan terör örgütü PKK’yı sorumlu tuttuklarını teyit etmiştir." ifadeleri kullanıldı.