Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Türkiye, ölümcül koronavirüse karşı önlemlerini artırıyor. Virüsün yayılmasını önlemek için yurt dışı bağlantılı uçuşlar durduruldu. Devletin ön gördüğü koşullarda hava yoluyla yurt dışından gelen vatandaşlar, 14 gün karantinada tutuluyor.

Kara ve deniz sınırlarında da bazı önlemler alınıyor. Ticaret, deniz yoluyla devam ediyor. İnsan hareketleri ise tümüyle sınırlandırıldı. Türkiye’den hareket eden yük gemileri, alıcı ülkelerde yükünü boşaltıyor. Bu sırada gemide görevli ekip, alıcı ülke vatandaşlarıyla herhangi bir temasta bulunmuyor. İşlemler tamamlandıktan sonra gemi ülkeye dönüyor.

ÖZEL ARAÇLA İTTİRİLİYOR

İran üzerinden de demiryolu aracılığıyla ticaret yapılıyor. Tren ya da yük vagonu, iki ülkenin ara bölgesine geliyor. Trende görevli olan ekip, vagonları boşa alıyor. İnsansız, özel bir araçla vagonlar diğer tarafa İran’a kadar ittiriliyor. İran tarafından gelen vagonlara da aynı yöntem uygulanıyor. Böylece, ticaret sürüyor ancak iki ülke vatandaşları arasında temas söz konusu olmuyor.

YUNAN ADALARI ÖNLEMİ

Ulaştırma Bakanlığı’na, son günlerde yurt dışında yaşayan ya da bulunan çok sınırlı da olsa bazı Türk vatandaşlarının, karantina ya da Avrupa ülkelerine uygulanan uçuş yasağına takılmamak için Yunan adaları üzerinden Türkiye’ye deniz yoluyla geldiği yönünde ihbar ve şikayetler ulaşıyor. Bakanlık, bu duyumlar üzerine harekete geçti.

Sağlık ve diğer ilgili bakanlıklarla görüşmeler yapıldı. Yunan adalarından deniz yoluyla başta İzmir ve Muğla olmak üzere kıyıdaki diğer illere ve ilçelere gelen yolcuları kapsayacak biçimde karantina uygulanmasının genişletilmesi gündemde. Bu konuda hızla adım atılacağı vurgulandı.