Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Teklife nihai şeklini Meclis verecek ancak hali hazırda masada olan taslak metine göre, mahkemelerce verilen cezaların 2/3’ü yani yüzde 67’si yerine yarısının cezaevinde geçirilmesi öngörülüyor. Bu sürenin de 1/5’i denetimli serbestlikte geçirilmesi değerlendiriliyor.

Buna göre; mahkemece 10 yıl hapse mahkum edilen bir kişinin cezasının infazı 5 yıl olacak. Bu 5 yılın 4 yılı cezaevinde geçirildikten sonra hükümlü iyi halliyse denetimli serbestlik kapsamında tahliye edilecek. Yani 10 yıl ceza alan bir kişi iyi halli olması durumunda cezaevinde toplamda 4 yıl geçirecek. Mevcut sistemde 10 yıl ceza alan biri 5 yıl 8 ay cezaevinde kalıyordu.

5 SUÇ KAPSAM DIŞINDA

Her suç bu kapsama girmeyecek. Cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticareti, örgütlü suçlar, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) yarı yarıya infaz kapsamı dışında olacak. Bu suçlarda infaz yine yüzde 75 olarak uygulanmaya devam edecek. Yani bu 5 suçtan herhangi birinden 10 yıl ceza alan birisinin infazı 7,5 yıl olacak. Bu cezanın da 1/5’i denetimli serbestlik kapsamında geçirilecek. Ancak özellikle cezaevinde yoğunluğun azaltılması için uyuşturucu madde ticareti suçunun da kapsama alınmasını savunanlar var. Bu hususta nihai kararı Meclis verecek.

KADIN VE YAŞLILARA EVDE İNFAZ

Düzenleme ile konutta infazın kapsamı da genişletilmesi amaçlanıyor. Mevcut sistem kadınların 6 ayın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanıyordu. Bu süre 1 yıla çıkarılması, 1 yılın altında ceza alan bir kadın hükümlünün cezasının infazının evinde elektronik takip sistemi ile yapılması hedefleniyor. Yine eski sistemde 70 yaş üzerindekilerin 1 yılın altında kalan cezalarının evde infazına imkan tanınıyordu. Bu süre şimdi 2 yıla çıkarılması, 75 yaş ve üzerindekiler için ise 3 yıl olan bu sürenin 4 yıla çıkarılması öngörülüyor. Yine cezaevinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceğine dair Adli Tıp Kurumu tarafından rapor verilen kişilerin 3 yıla kadar olan cezalarının konutta infaz edilmesi de hedefleniyor.

DOĞUM YAPAN KADINLAR İÇİN 1,5 YILLIK ERTELEME

Düzenleme ile kamuoyunda çok tartışılan bir konuda daha adım atılıyor. Mevcut sistemde doğum yapan kadınlar, doğumun üzerinden 6 ay geçmeden cezalarını çekmek üzere cezaevine alınmıyordu. Yeni düzenleme ile bu süre 1,5 yıla çıkarılması yani bir kadının doğum yaptıktan ancak 1,5 yıl sonra cezasını çekmek üzere cezaevine alınması öngörülüyor. Yine doğum yapan kadınların aldıkları cezaların 3 yıl ve altında ise konutta infaz edilmesi amaçlanıyor.

Nihai kararı parlamento verecek. Kapsamın siyasi partilerden gelen önerilere göre genişleyebileceği ifade ediliyor. Teklifin kısa bir süre içerisinde AK Parti grubu tarafından Meclis’e sevk edilmesi bekleniyor. Teklifin bu çerçevede yasalaşması durumunda ilk aşamada 50-60 bin bandında mahkuma tahliye yolu açılabileceği ifade ediliyor.