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Meclis yeni yasama dönemi için toplandı

Meclis yeni yasama dönemi için özel oturumla toplandı. Toplantıya koronavirüs tedbirleri nedeniyle hiç kimse davet edilmezken, Azerbaycan'a destek amacıyla sadece Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim izlİyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı konuşmada, Doğu Akdeniz ve Azerbaycan'da yaşanan gelişmelere vurgu yaptı

Son dakika haber! Meclis yeni yasama dönemi için toplandı - Haberler
HABERTURK.COM

Meclis yeni yasama yılı için 2 aylık bir tatilin ardından yeniden toplandı.

Meclis'in yeni yasama yılındaki öncelikli işlerinden biri, ekimde süresi dolacak Irak ve Suriye tezkeresi olacak.

Meclis Genel Kurulu, saat 14.00'te özel oturumla toplandı.

Meclis’te yeni yaşama yılı açılış oturumuna koronavirüs önlemleri nedeniyle hiç kimse davet edilmedi.

Kor diplomatik loca boş olacak ancak Azerbaycan’a destek veren TBMM anlamlı bir davette bulundu. Meclis Genel Kurulu özel davetli olarak kor diplomatik locada sadece Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim izliyor. Böylece Meclis Genel Kurulu partilerin ortak imzasıyla Ermenistan’ı kınama bildirisinden sonra yaşama yılı açılışında da destek mesajını bu özel davetle vurgulamış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı tarafından resmi törenle Celal Adan tarafından karşılandı.

ŞENTOP KONUŞMA YAPTI

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Meclis açılışında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Büyük bedeller ödeyerek kanımız, canımızla kazandığımız bağımsızlıktır. Biz tam bağımsızlık diyoruz. Bölgemizde ve yakın coğrafyada yaşananları gördükçe, tam bağımsızlığın önemini anlıyoruz. İkincisi, büyük bir devletin küllerinden cumhuriyeti kurmamızdır. Üçüncüsü de demokrasimizdir. Milletimizin bu kazanımları elde etmesinde Meclisimiz öncülük etmiştir. 15 Temmuz gecesi hain terör örgütü FETÖ'nün saldırısına uğrayan ilk kurum Meclisimiz olmuştur. İkinci defa gazi unvanını almıştır. Böyle büyük bir Meclisin mensubu olmak ne büyük bir şereftir. Bu şerefli görevin üzerimize sorumluluklar yüklediği aşikardır. Bizler ülkemizin ve dünyanın bütün sorunlarını bu yüce çatının altında usulüyle konuşacağız, tartışacağız.

Tarihin önemli bir kavşak noktasından geçiyoruz. Değişim sürecinin içindeyiz. Virüs salgınının bu büyük değişime katalizör etkisi yaptığını takip etmekteyiz. Koronavirüs salgını hayatta etkilerini gösterecektir. Bu tablo yapıları ve işlevleri tartışılan uluslararası kuruluşları da gündeme getirdi. Başta BM olmak üzere birçok kuruluş iflas bayrağı çekmiş durumdadır. Böyle dönemleri bizim gibi devletler için yeni imkanlar sunduğunu belirtmem gerekir.

Türkiye uluslararası alanda hukuktan, meşruiyetten, anlaşmalardan yana olmuştur. Türkiye, Doğu Akdeniz'de kendi haklarını aradığı kadar, hakça paylaşımın gerçekleşmesi için vardır. Ağır ekonomik sorunlarla boğuşan bazı küçük ülkelerin tetikçi olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Batılı bazı devletlerin, bir takım kukla devlet yönetimlerine de işaret etmek gerekir.

Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Tek millet, iki devlet prensibi sadece bir slogan değildir. Diplomasiden sahaya her alanda yaşayan bir ilkedir. Bu husus ve Türkiye'nin desteği Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ifade edilmiştir.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GENEL KURULDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda şunları söyledi:

"


Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim

Meclis'e ilk olarak MHP grubu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli geldi.

AK Parti Grubu da Meclis'teki yerini alırken, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, milletvekilleriyle sohbet etti.

CHP milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ayakta alkışlayarak karşıladı.

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