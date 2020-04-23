TBMM 100 yaşında

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TBMM'nin kuruluşunun 100'üncü kuruluş yıldönümü dolayısıyla Meclis'te tören düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Törene milletvekilleri de katıldı.

ŞENTOP: BAĞIMSIZLIĞIN KALBİ, ÖYLE DE KALACAK

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in kuruluşunun 100'üncü yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı çağrıda şunları söyledi:

"Bundan tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları TBMM'yi toplayarak önce büyük zaferlerin ardından Cumhuriyetin yolunu açtı. Bu Meclis en zor ve umutsuz zamanlarda ya istiklal ya ölüm diye haykıran kararlılıktır. Aziz milletimizin iradesinin tecelli ettiği ulvi çatıdır. Bu Meclis darbelere, hainlerin gözü dönmüşçesine attığı bombalara direnen iradenin adıdır. Burası milli egemenliğin ve tam bağımsızlığın kalbidir, karargahıdır ve sonsuza kadar da öyle olacaktır. Tüm vatandaşlarımızın, özellikle de çocuklarımızın bayramını kutluyor ve bu vesileyle de tekrar hatırlatıyorum; evde kalın, sağlıcakla kalın."

https://twitter.com/tbmmresmi/status/1253035067686912001?s=12

Şentop, sağlık çalışanlarıyla birlikte verdiği 100'üncü yıl mesajında da, "100 yıl önce TBMM, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından açılmıştı. Milletimiz, ordumuz, askerlerimiz bütün bir vatan sathında zorlu ve büyük bir mücadele yürüterek istiklalimizi ve tanımızın bağımsızlığını kazanmıştır. Bugün de bütün insanlıkla beraber milletimiz bir salgın tehdidiyle karşı karşıya. zorlu mücadele veriyoruz. Bu zorlu mücadeleyi sağlık çalışanı arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla sürdürüyorlar. Bu mücadeleyi kazanacağız" dedi.