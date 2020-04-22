Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şanlı tarihimizin en önemli sembollerinden biri olan TBMM, 100 yıldır olduğu gibi ilelebet milli iradenin tecelligahı olacak."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye, çocuklarımızın ve gençlerimizin omuzlarında yükselecek, onların dinamizmi ve coşkusuyla 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşacaktır" diye konuştu.

Erdoğan, "23 Nisan 1920 ruhu, bağımsızlık azmimiz, birlik ve beraberliğimize olan inancımız gelecek nesillere aktaracağımız en büyük emanetimizdir." dedi.