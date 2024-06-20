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        Son dakika haberi 1'i 'kırmızı' 3'ü 'turuncu' 5 terörist öldürüldü!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-43" Operasyonlarında; 1'i kırmızı, 3'ü turuncu kategoride olan Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 07:52 Güncelleme: 20.06.2024 - 08:05
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        1'i 'kırmızı' 3'ü 'turuncu' 5 terörist öldürüldü!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı'nın Doğubayazıt ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Bozdoğan-43 Operasyonlarında; 1’i kırmızı, 3'ü turuncu kategoride olan toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

        Yerlikaya sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: "Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesinde KIRMIZI kategoride yer alan Şehmus Malazgirt kod adlı Yılmaz Öner’in; 27 güvenlik görevlisi ve 4️ sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisi ve 2️ sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme katıldığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği tespit edildi.

        Batman ili Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar listesinde TURUNCU kategoride yer alan Şervan Botan kod adlı Şakir Erdemci, Eylem kod adlı Hazret Kaçar, Nurhak kod adlı Nurettin Tekin ile Axin kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristlerin ise; 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 3️ eyleme katıldıkları tespit edildi.

        Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Ağrı ve Batman İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Doğubayazıt kırsalı ve Palamut Köyü kırsalında “BOZDOĞAN-43” operasyonları gerçekleştirildi.

        Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğinde Jandarma Özel Harekat(JÖH), Jandarma Komando timlerimiz ve Güvenlik Korucularımızla, teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristler çatışmada silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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