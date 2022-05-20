Spor Toto 1. Lig'de play-off eşleşmeleri belli oldu.

1. Lig'i ilk iki sırada bitirmeyi garantileyen Bereket Sigorta Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Süper Lig'e yükselecek üçüncü takım, play-off mücadeleleri sonrasında belli olacak.

Ligde bugün oynanan maçların ardından play-off eşleşmeleri belli oldu. Buna göre play-off'un yarı finalinde normal sezonu üçüncü sırada bitiren Royal Hastanesi Bandırmaspor, altıncı sıradaki Eyüpspor'la, dördüncü basamaktaki İstanbulspor ise beşinci Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Lig statüsüne göre yarı finalde ilk maçlar, normal sezonu beşinci ve altıncı basamakta bitiren takımların sahasında oynanacak.

Yarı final ilk maçları 25 Mayıs Çarşamba günü, rövanş karşılaşmaları ise 29 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Play-off finali ise 2 Haziran Perşembe günü tek maç usulü oynanacak ve kazanan takım Süper Lig'e yükselecek.

İŞTE GÜNÜN SONUÇLARI

İSTANBUL'DA GOL SESİ YOK

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla İstanbulspor 60, Bandırmaspor 62 puanla sezonu tamamladı.

EYÜPSPOR DEPLASMANDA KAZANDI

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Eyüpspor, deplasmanda Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etti.

Eyüpspor'a galibiyeti getiren goller 6. dakikada Mete Kaan Demir, 37. dakikada Caner Hüseyin Bağ ve 75. dakikada Sekidika'dan geldi. Küme düşmesi haftalar öncesi kesinleşen Balıkesirspor 12 puanla sezonu tamamladı. Play-off'a kalmayı garantileyen Eyüpspor ise normal sezonu 57 puanla bitirdi.

DENİZLİSPOR RAHAT KAZANDI

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Altaş Denizlispor, sahasında play-off'u garantileyen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Denizispor'un golleri 19. dakikada Oğuz Yılmaz, 25. dakikada Gökhan Süzen, 42. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 90+3'te Okan Derici'den geldi.

Bu sonuçla Altaş Denizlispor, 49 puanla sezonu bitirdi. Play-off'u daha önce garantileyen Erzurumspor 58 puanda sezonu tamamladı.