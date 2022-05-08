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Haberler Basketbol Basketbol 1. Ligi'nde sezon tamamlandı
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1. Lig'de sezon sona erdi

Ligde normal sezon 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyespor'un normal sezonu şampiyon bitirerek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligde, Akhisar Belediye Basketbol ve Fethiye Belediyespor küme düşen takımlar oldu

Basketbol 1. Ligi'nde sezon tamamlandı

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta maçlarıyla tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un normal sezonu şampiyon bitirerek ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldiği ligde, Akhisar Belediye Basketbol ve Fethiye Belediyespor küme düşen takımlar oldu.

Ligde normal sezonun ikincisi Samsunspor, üçüncüsü Beysu Konyaspor Basketbol, dördüncüsü Sigortam.Net, beşincisi Mamak Belediyesi, altıncısı OGM Ormanspor, yedincisi Bornova Belediyesi Karşıyaka, sekizincisi TED Ankara Kolejliler ve dokuzuncusu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, ING Basketbol Süper Ligi'ne çıkacak ikinci takımın belirleneceği play-off'ta mücadele edecek.

Ligde play-off çeyrek final eşleşmeleri Samsunspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, Beysu Konyaspor Basketbol-TED Ankara Kolejliler, Sigortam.Net-Bornova Belediyesi Karşıyaka, Mamak Belediyesi-OGM Ormanspor şeklinde oluştu.

Eşleşmelerde iki maç kazanan ekipler yarı finale yükselecek.

30. hafta maçları

Ligde 30. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Sigortam.Net-Fethiye Belediyespor: 103-73

Beysu Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 106-97

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Finalspor: 94-87

OGM Ormanspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi: 77-69

TED Ankara Kolejliler-Mamak Belediyesi: 93-91

Akran Gemlik Basketbol-Samsunspor: 64-71

Akhisar Belediye Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi: 65-75

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 79-71

Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde normal sezonun son hafta maçlarının ardından oluşun puan durumu şöyle:

Sıra Takım M G M A Y P
1. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 30 23 7 2540 2302 53
2. SAMSUNSPOR 30 23 7 2392 2205 53
3. BEYSU KONYASPOR BASKETBOL 30 22 8 2601 2366 52
4. SİGORTAM.NET 30 21 9 2445 2202 51
5. MAMAK BELEDİYESİ 30 18 12 2494 2375 48
6. OGM ORMANSPOR 30 17 13 2344 2338 47
7. BORNOVA BELEDİYESİ KARŞIYAKA 30 15 15 2534 2538 45
8. TED ANKARA KOLEJLİLER 30 15 15 2408 2373 45
9. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAĞITSPOR 30 15 15 2231 2279 45
10. BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 30 14 16 2446 2412 44
11. FİNALSPOR 30 13 17 2423 2471 43
12. AKRAN GEMLİK BASKETBOL 30 12 18 2274 2431 42
13. HDI SİGORTA ANTALYA GÜNEŞİ 30 12 18 2217 2372 42
14. MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30 11 19 2353 2399 41
15. FETHİYE BELEDİYESPOR 30 9 21 2401 2600 39
16. AKHİSAR BELEDİYE BASKETBOL 30 0 30 2108 2548 30

Muhabir : Ercan Çakar

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