Meclis’e gönderilen fezlekeler arasında HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, Muş Milletvekili Mensur Işık, İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Adana Milletvekili Kemal Peköz, Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, Bingöl Milletvekili Erdal Aydemir, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun Bulunuyor.
Son gelen fezlekelerle Meclis'te bulunan fezleke sayısı bin 400’e yaklaştı.
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