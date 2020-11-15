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SON DAKİKA: 15 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto canlı çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiye

Büyük ikramiyenin 13 milyon TL'ye yaklaştığı 15 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Zengin olma hayaliyle milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto çekilişi 21:30'da yapıldı. İşte merakla beklenen Süper Loto çekiliş sonuçları...

SON DAKİKA: 15 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto canlı çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiy

Süper Loto'da 46. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftada üç kez düzenlenen Süper Loto'da günün kazandıran numaraları 21:30'da belli oldu. İşte 15 Kasım Süper Loto sonuçları...

15 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

2, 7, 14, 21, 25, 42


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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