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        Haberler Gündem Güvenlik İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 16 kentte DEAŞ'a eş zamanlı operasyon! - Son dakika haberler

        Son dakika haberi 16 kentte DEAŞ'a eş zamanlı operasyon!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 16 ilde, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-40" operasyonunda, 70 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 13:56 Güncelleme: 11.01.2024 - 14:08
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        16 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda gözaltı!
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 16 ilde, DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen "Kahramanlar-40" operasyonuyla ilgili şu bilgileri verdi:

        "Ülkemizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!

        Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; 9 Ocak günü başlayan ve bugün tamamlanan "Kahramanlar-40" operasyonları kapsamında:

        Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli şahıs yakalandı.

        Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 18 şüpheli şahıs yakalandı.

        Bursa'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 6 şüpheli şahıs yakalandı.

        Çorum’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli şahıs yakalandı.

        Denizli’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1şüpheli şahıs yakalandı.

        Hatay’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı.

        İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli şahıs yakalandı.

        Kayseri’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

        Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

        Kırşehir’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

        Ordu’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli şahıs yakalandı.

        Sakarya’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli şahıs yakalandı.

        Uşak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

        Şanlıurfa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

        Yalova’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli şahıs yakalandı.

        Erzincan’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 5 şüpheli şahıs yakalandı.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda; çok miktarda para, çok sayıda havale dekontu, havale kayıtlarının tutulduğu defterler ve dijital materyaller ele geçirildi.

        Operasyonları koordine eden Başsavcılıklarımızı, operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek."

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