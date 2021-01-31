2 bin 475 aranan şüpheli yakalandı! 0:00 / 0:00

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması” yapıldı. Toplam 11 bin 536 ekip, 40 bin 690 personel görev aldığı uygulamalarda 3 bin 457 ikamette adli birimlerle işbirliği yapılarak arama yapıldı.

Uygulama sonucunda yakalananlar arasında;

-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 502 şüpheli,

-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 276 şüpheli,

-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 109 şüpheli,

-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 56 şüpheli,

-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs olmak üzere; 957’si hükümlü 1.518’i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 475 şüpheli adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen şahıslar arasında adam öldürme suçundan 17, hırsızlık suçundan 302, yaralama suçundan 242, cinsel suçlardan 57, yağma suçundan 57, dolandırıcılık suçundan 82, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 77, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan 4 şüpheli yakalandı. 5’i çocuk olmak üzere 16 kayıp şüpheli de bulundu.

Ülke geneline gerçekleşen uygulamalarda 143 bin 888 kişi sorgulandı. 430 düzensiz göçmen ve 10 organizatör yakalandı. Bin 527 araç sorgulanırken, 298 araca ise idari yaptırım uygulandı.

Ayrıca uygulamalarda çok sayıda ruhsatsız silah, kesici /delici alet ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Yine aramalarda, 990 paket kaçak sigara, 3 sahte pasaport, 2 sahte kimlik, 22 sahte yol izin belgesi ele geçirildi.