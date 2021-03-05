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Son dakika haberi 20 bin sözleşmeli öğretmen atanacak

Milli Eeğitim Bakanlığı, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak" açıklamasında bulundu

Son dakika haberi! Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
Sözleşmeli öğretmen ataması için tarih belli oldu
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HABERTURK.COM

Milli Eeğitim Bakanlığı, "20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart'ta ön başvurular alınacak" açıklamasında bulundu.

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