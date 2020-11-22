Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşamSüper LotoSON DAKİKA: 22 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Canlı çekiliş sonucu
ABONE OL

SON DAKİKA: 22 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Canlı çekiliş sonucu sorgula

22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sisal Şans tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'da büyük ikramiye 15 milyon liraya yaklaştı. Peki bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte 49. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

SON DAKİKA: 22 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Canlı çekiliş sonucu

Süper Loto'da heyecan bu akşam devam etti. Büyük ikramiyenin iyice arttığı Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da açıklandı. İşte canlı yayında gerçekleştirilen 22 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları...

22 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

6, 15, 22, 24, 37, 44


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: 22 Kasım Şans Topu sonuçları yayınlandı - Şans Topu canlı çekiliş sonucu sorgulama! Büyük ikramiye
YAŞAM22 Kasım Şans Topu sonuçları yayınlandı!
Ispanaklı kol böreği
YAŞAMIspanaklı kol böreği
Çılgın Sayısal Loto 21 Kasım 2020 - MPİ Sayısal Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı
YAŞAM21 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Günlük burç yorumları! 22 Kasım 2020 Pazar
YAŞAMGünlük burç yorumları!
Her derde deva: Kedi mırlaması
YAŞAMHer derde deva: Kedi mırlaması
Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları: 87 milyon liralık dev ikramiye! 21 Kasım Sayısal Loto sonuçları
YAŞAMÇılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Yıkamadan asla yemeyin! - Haberler
YAŞAMYıkamadan asla yemeyin!
Meteorun düşme anı kamerada
YAŞAMMeteor geceyi gündüze çevirdi
Avusturyalı turistlere Akdeniz foku sürprizi
YAŞAMAvusturyalı turistlere Akdeniz foku sürprizi
'Kuş dedektifi' salgından bunalanları doğaya davet etti
YAŞAMSalgından bunalanları doğaya davet etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X