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HaberlerYaşamSüper Loto
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SON DAKİKA 24 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı - Süper Loto büyük ikramiye ne kadar? Sonuç sorgulama

24 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milyonlarca vatandaşımızın zengin olma hayaliyle şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaralar 21:30'da canlı yayında duyuruldu. İşte merakla beklenen 62. hafta çekilişinin kazandıran şanslı numaraları...

24 ARALIK 2020 SÜPER LOTO SONUÇLARI

5, 24, 26, 28, 29, 37


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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