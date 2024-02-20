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        Haberler Gündem Güvenlik 3 bin 237 firari yakalandı - Son dakika haberleri

        Son dakika haberi 3 bin 237 firari yakalandı

        81 ilde 4 gündür devam eden Çember-12 operasyonlarda 3 bin 237 firari yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 08:28 Güncelleme: 20.02.2024 - 08:29
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        3 bin 237 firari yakalandı
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        81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalandı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıklama yaptı.

        İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca, 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.

        Yakalanan şüphelilerin; 0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 200 şüpheli, 5-10 yıldır aranmakta olan 26 şüpheli ve 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şüpheli “ÇEMBER-12” operasyonlarıyla yakalandı.

        Yakalanan şüphelilerin; 577'sinin hırsızlıktan, 292'sinin dolandırıcılıktan, 108'inin yağmadan, 47'sinin cinayetten, 66'sının cinsel suçlardan, 558'nin narkotikten, 33'ünün terörden ve 307'sinin kaçakçılıktan olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 237 şüpheli yakalandı.

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