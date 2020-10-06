DHA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, yaklaşık 2 gündür kendisinden haber alınamayan Tuğba K., evinde ölü bulundu.

Adalet Mahallesi'ndeki bir binada oturan evli ve 3 çocuk annesi Tuğba K.'den haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek evine gitti. Tuğba K.'nin kapıyı açmaması üzerine, yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, Tuğba K.'nin evine girdi.

Yapılan incelemede, talihsiz kadının hareketsiz şekilde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Tuğba K.'nin öldüğü belirlendi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Tuğba K.'nin eşi ve çocuklarının iki gün önce Kütahya'ya gittiği ve evde yalnız kaldığı öğrenildi. Tuğba K.'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.