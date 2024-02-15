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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 3 organize suç örgütü çökertildi!

        Son dakika haberi 3 organize suç örgütü çökertildi!

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, mesajında şöyle dedi: "İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen, 'KAFES-40' operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı organize suç örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı."

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2024 - 08:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:18
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        3 organize suç örgütü çökertildi!
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        İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen, 'KAFES-40' operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın, elebaşılığını Önder Küçük'ün ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

        24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonlara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

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