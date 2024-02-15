Son dakika haberi 3 organize suç örgütü çökertildi!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, mesajında şöyle dedi: "İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen, 'KAFES-40' operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı organize suç örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı."
Giriş: 15.02.2024 - 08:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:18
İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen, 'KAFES-40' operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın, elebaşılığını Önder Küçük'ün ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.
24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli de gözaltına alındı. Operasyonlara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.