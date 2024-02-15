Son dakika haberi 3 organize suç örgütü çökertildi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 3 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, mesajında şöyle dedi: "İstanbul'da eş zamanlı olarak düzenlenen, 'KAFES-40' operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan'ın yaptığı organize suç örgütü, elebaşılığını Önder Küçük'ün yaptığı organize suç örgütü ve elebaşılığını Sergen Solak'ın yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi! Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı (1'i yurtdışında) olan 24 şüpheli yakalandı."

Habertürk Giriş: 15.02.2024 - 08:08 Güncelleme: 15.02.2024 - 08:18 facebook

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