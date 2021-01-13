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Son dakika haberler... Beşiktaş'ta 4 kişinin öldüğü makas kazası: Şoförü kaçırdığı iddia edilen sanıklara hapis cezası

İstanbul Beşiktaş’ta TEM otoyolunda sürücünün araçlara makas atarak ilerlediği sırada meydana gelen 4 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Faciada, şoför Yusuf Arıkboğa’yı olay yerine gelerek kaçırdıkları iddia edilen 4 sanığın davasında karar çıktı. Mahkeme “Suçluyu kayırma" suçundan sanık Abdulsamet Topçi’yi 4 yıl, sanık Mehmet Topçi’yi 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Diğer iki sanık Murat Şarlı ve Selman Uluşan hakkında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Kazayı yaptığı iddia edilen şoför Arıkboğa’nın ise firari olması nedeniyle dosyayı ayrılmıştı

Son dakika haberi: 4 kişinin öldüğü makas faciasında flaş karar! - Haberler
4 kişinin öldüğü makas faciasında flaş karar!
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DHA

İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya başka suçtan tutuklu sanık Abdulsamet Topçi, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmaya müştekiler Rıdvan Akçil, Nurullah Eray ve İlhan Özçelik katıldı.

DHA'nın haberine göre, duruşmada müşteki avukatı Mehmet Önder Mutlu ve sanık avukatları Özge İnan ile Yunus Furkan Bayır da hazır bulundu. Müşteki avukatı Mehmet Önder Mutlu esas hakkındaki beyanında sanıkların suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptıklarını öne sürerek "En üst sınırdan cezalandırılmalarını talep ediyoruz" dedi.

"AİLEMİ YOK ETTİLER ACI ÇEKİYORUM"

Müşteki Rıdvan Akçil ise "Ailemi yok ettiler, baya acı çekiyorum. Vicdanınıza sığınıyorum" diye konuştu. Sanık avukatı Özge İnan ve Yunus Furkan Bayır ise müvekkillerinin beraatini talep etti.

"BEN KİMSEYİ KAYIRMADIM"

Son sözü sorulan sanık Abdulsamet Topçi ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Ben kimseyi kayırmadım. Mahkemeye ve adalete güveniyorum. Ben de babam da masumuz. Babamın 5 çocuğu var, mağduruz. Beraatımı istiyorum" ifadelerini kullandı.

CEZADA İNDİRİM YAPILMADI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Abdulsamet Topçi’nin "Suçluyu kayırma" suçundan 4 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, sanığın geçmişi ve suç işlemeye eğilimli kişiliğini dikkate alarak cezada indirim yapmadı.
Mahkeme, başka suçtan tutuklu bulunan sanık Mehmet Topçi’nin ise "Suçluyu kayırma" suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Heyet bu sanığın cezasında da indirim yapmadı.

Mahkeme heyeti sanıklar Murat Şarlı ve Selman Uluşan’ın da "Suçluyu kayırma" suçundan 10 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, bu sanıklara verilen cezanın hükmün açıklamasının geri bırakılmasına hükmetti.
Kazayı yaptığı iddia edilen firari sanık Yusuf Arıkboğa’nın dosyası, sanığın yakalanamaması nedeniyle ayrılmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Yahya Özçelik (8),Yusuf Eray (8) ve Gülnur Eray (9)

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre, İstanbul Beşiktaş'ta 8 Haziran 2019'da gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolundaki Harp Akademileri Tüneli'nden Edirne istikameti yönünde trafikte makas atarak ilerleyen sürücü Yusuf Arıkboğa, içerisinde 14 kişinin bulunduğu bir araca çarpmıştı. Kazada, Bursa'dan aile ziyaretinden dönen Seyhan Özçelik(30),Gülnur Eray (9) ve Yahya Özçelik (8) ile Yusuf Eray (8) hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı. Olayın ardından sürücü Yusuf Arıkboğa'nın yanında olan Abdulsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi kaza yerine gelerek sürücüyü ve oğlunu kaçırmıştı.

İddianamede, firari sanık Yusuf Arıkboğa'nın olay sırasında alkollü bir şekilde araç kullanarak, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu ve makas atarak şerit değiştirdiği sırada kaza yaptığı kaydedildi. Sanık Yusuf Arıkboğa'nın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapsi talep edildi. İddianamede sanık Arıkboğa'nın firar etmesine yardım eden tutuklu sanıklar Abdulsamet Topçi ve Mehmet Topçi ile tutuksuz sanıklar Selman Uluşan ve Murat Şarlı hakkında "Suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

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