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Son dakika haberi 4'üncü yargı paketi Meclis'e geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4'üncü yargı paketinin içeriğine ilişkin açıklama yaptı. "27 madde var, 4 kanun değişecek" diyen Akbaşoğlu, "Kadına yönelik şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi için yapılan düzenlemeler dikkat çekmektedir" dedi.

Son dakika: 4'üncü yargı paketi Meclis'e geliyor
4'üncü yargı paketinde 'kadına şiddet' detayı
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HABERTURK.COM

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 4'üncü yargı paketinin detaylarını açıkladı.

Meclis'te basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, düzenlemede 27 maddenin olduğunu, 4 kanunun değişeceğini söyledi.

27 maddeye ilişkin bilgi veren Akbaşoğlu şunları söyledi:

1- İdarenin 60 günde cevap verme süresini 30 güne indiriyoruz.

2- Boşanmış eşe işlenen suçlarda bunun artıcı bir neden olarak, nitelikli hal olarak düzenliyoruz.

3- Bilişim suçlarında hangi maddelerin yetkili olduğuna dair aksaklık olduğu için bulunan yerde mahkemeye sorumluluk veriyoruz.

4- Adalete erişebilirlik konusunda, şüpheliye, mağdura e-posta gibi bildirimleri ilave düzenleme olarak sunuyoruz.

5- İfadesi alınmak amacıyla yakalanan kişilerin mesai saati ve tatil günlerine rastlaması durumunda cumhuriyet savcılığımız ilgili kişiyi serbest bırakabilme emrini verebilecek, hafta sonu nezaret uygulamaları sona erecek.

6- Katalog suçlarda bir kişinin tutuklanabilmesi için tutuklamaya yönelik somut delil düzenlemesini de getiriyoruz.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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