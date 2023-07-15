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        Son dakika haberi 40 sivilin öldüğü Afrin saldırısının faili etkisiz

        MİT'in Münbiç'teki operasyonunda, 2020'de Afrin'de bomba yüklü tankerle düzenlenen ve 40 sivilin hayatını kaybettiği saldırının sorumlusu Heysem Cuma etkisiz hale getirildi.

        Habertürk
        Giriş: 15.07.2023 - 09:54
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        40 sivilin öldüğü Afrin saldırısının faili etkisiz
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        Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG Münbiç İstihbarat yapılanması içerisinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten, güncel olarak Fırat Kalkanı Harekat Alanı (FKHA) başta olmak üzere harekat bölgelerine örgüt tarafından eylem amacıyla yapılan malzeme ve unsur aktarımından sorumlu olan PKK/KCK-PYD/YPG üyesi "Heysem Abu Dahham" kod adlı Heysem CUMA, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon neticesinde Münbiç’te etkisiz hale getirildi.

        MİT, PKK/KCK-PYD/YPG tarafından FKHA/Cerablus'ta 2019 yılında 3’ü motor, 2’si otomobil ile gerçekleştirilen bombalı saldırıların, ayrıca 28 Nisan 2020 tarihinde Afrin şehir merkezindeki pazar yerinde bomba yüklü yakıt tankeri ile düzenlenen ve 11’i çocuk olmak üzere 40 sivilin hayatını kaybettiği, 47 kişinin ise yaralandığı saldırının sorumlusu olan "Heysem Abu Dahham" kod adlı Heysem Cuma isimli teröristi uzun zamandır takip etmekteydi.

        Terör eylemlerini gerçekleştirmek üzere çoğunlukla harekat bölgelerine ait sınır hattında bulunduğu bilinen şahsın, bir süre önce Münbiç şehir merkezine geldiği istihbaratını alan MİT, operasyon için düğmeye bastı.

        MİT’e bağlı saha ekipleri tarafından Münbiç şehir merkezinde bizzat yürütülen operasyon neticesinde, "Heysem Abu Dahham" kod adlı Heysem Cuma, 09 Temmuz 2023 günü aracının içerisinde etkisiz hale getirildi.

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