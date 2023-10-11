7 bin 500 TL ameliyat parası aldığı iddia edildi! Doktor tutuklandı! Çorum'da, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat ettiği hastadan 7 bin 500 TL ameliyat ücreti aldığı iddia edilen doktor S.A.E. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Çorum'da, alınan bilgiye göre, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kulak burun boğaz uzmanı olarak görev yapan S.A.E. hakkında, bir hastasından ameliyat ücreti aldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

DOKTOR TUTUKLANDI

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

7 BİN 500 TL ALDIĞI İDDİA EDİLDİ

Çorum İl Sağlık Müdürlüğü de doktor hakkında disiplin soruşturması başlattı. Doktorun hastayı Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat ettiği ve karşılığında 7 bin 500 lira ücret aldığı iddia edildi.