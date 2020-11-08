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HaberlerYaşamSüper LotoSON DAKİKA: 8 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belirlendi - Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Sonuç sor
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SON DAKİKA: 8 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belirlendi - Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Sonuç sorgulama

Büyük ikramiyenin 11 milyon liraya yükseldiği 8 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Sisal Şans tarafından çekilen ve haftanın Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere üç kere çekilen şans oyununda kazandıran numaralar 21:30'da belli oldu...

SON DAKİKA: 8 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belirlendi - Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? Sonuç sor

Büyük bir merakla beklenen 8 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta olduğu gibi bugün de milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto'da kazandıran numaraları bir araya getirdik...

8 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI 2020:

3, 19, 39, 41, 47, 53,


SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULA

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

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