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Zirve başkanı Charles Michel, Bu anlaşma Avrupa'nın harekete geçme gücü olduğuna dair somut bir sinyal veriyor. Bu paradan çok daha fazlası. İşçiler ve aileler, işleri, sağlıkları ve refahları hakkında. Bu anlaşmanın Avrupa yolculuğunda çok önemli bir an olarak görüleceğine inanıyorum, ama aynı zamanda bizim geleceğimiz için" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron anlaşmanın gerçekten tarihi olduğunu ve toparlanma planının ve bütçesinin koronavirüs pandemisinin zorluklarını karşılayabileceğine ikna olduğunu söyledi.

Yetkililer, Michel'in 750 milyar avroluk bir kurtarma fonundan taviz vermesinin ardından gelen anlaşmanın, bloğun geleceğiyle ilgili şüpheleri ortadan kaldırmak için kritik olduğunu söyledi.