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        Haberler İş-Yaşam Son dakika haberi ABD'de enflasyon rakamları açıklandı - İş-Yaşam Haberleri

        Son dakika haberi ABD'de enflasyon rakamları açıklandı

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:46
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        ABD'de enflasyon rakamları açıklandı
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        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,2 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 3,2 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

        ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı. Piyasa beklentilerine paralel artış gösteren TÜFE, haziranda da aylık bazda yüzde 0,2 yükselmişti.

        Ülkede TÜFE, temmuzda yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış gösterirken, baz etkisiyle enflasyonun art arda 12 aylık düşüşü son buldu. Beklentiler, TÜFE'nin bu dönemde yıllık bazda yüzde 3,3 artması yönündeydi. Yıllık enflasyon, haziranda yüzde 3 olmuştu.

        BARINMA MALİYETLERİ ARTTI

        Söz konusu dönemde barınma fiyatlarındaki artış, enflasyondaki aylık yükselişte en etkili kalem olmayı sürdürdü. Barınma endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 7,7 arttı.

        Enerji endeksi de temmuzda aylık yüzde 0,1 artış kaydederken, yıllık yüzde 12,5 düştü. Gıda endeksi bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 4,9 yükseldi.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON YILLIK BAZDA BEKLENTİLERİN ALTINDA GELDİ

        Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, temmuzda aylık yüzde 0,2 artış gösterdi. Yıllık yüzde 4,7 yükseliş kaydeden çekirdek enflasyon, Ekim 2021'den bu yana en düşük seviyeye indi.

        Söz konusu dönemde aylık bazda beklentiler dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun yıllık bazda yüzde 4,8 olması öngörülüyordu. Çekirdek TÜFE, haziranda aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 4,8 artmıştı.

        ABD'de enflasyon, Haziran 2022'de yüzde 9,1 ile Kasım 1981'den bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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