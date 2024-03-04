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        Haberler Dünya Son dakika: ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

        Son dakika haberi ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu

        ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın ölü bulunduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 22:25 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:27
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        ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomat ölü bulundu
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        ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın ölü bulunduğu bildirildi.

        ABD’nin İsrail Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kudüs’te bir diplomatın öldüğünün doğrulandığı ancak bu kişinin ABD’nin İsrail Büyükelçisi olmadığı bilgisi verildi.

        Açıklamada ABD’li diplomatın ölüm sebebine ilişkin bilgi verilmezken, diplomatın ölümünde şüpheli bir durumun olmadığı kaydedildi.

        İsrail basınında söz konusu diplomatın Kudüs'te bir apartman dairesinde ölü bulunduğu belirtildi.

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