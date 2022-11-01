Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile yaptığı müsabakada doğrudan kırmızı kart gören Abdülkerim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Abdülkerim Bardakcı'ya verilen söz konusu cezaya sarı-kırmızılı kulübün itirazını görüşen Tahkim Kurulu, cezayı 1 maça indirdi.

Cezasını 12. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük müsabakasıyla dolduran Abdülkerim Bardakcı, ligin 13. haftasında 5 Kasım Cumartesi günü Nef Stadı'nda yapacakları Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.

Bu arada Galatasaray Kulübünün çirkin ve kötü tezahürattan dolayı bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesine yaptığı itiraz reddederken, saha olayları nedeniyle verilen 56 bin liralık ceza ise 28 bin liraya düşürüldü.