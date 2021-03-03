Adalet Bakanı'ndan İnsan Hakları Eylem Planı mesajı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / AA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı hakkında konuştu.



Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, önemli mesajlar verdi. İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendiren Bakan Gül şunları söyledi:

"Toplumun her kesimiyle 1,5 yıldır bu çalışmalar yapıldı. Türkiye'de yaşayan kim olursa olsun hakkıyla doğmuştur, hakkıyla yaşayacaktır. Bu hakları geliştirmeye yönelik bir taahhüttür. Bu bir lütuf da değildir, bu bir görevdir. Bu hakları hatırlatan bir belge. AK Parti'nin sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reformların bir adımı. Daha çıkılacak birkaç merdiven var."

İnsan Hakları Eylem Planı'nın yeni Anayasa konusunda taşıdığı öneme değinen Bakan Gül, "Hayatın değişimini, vatandaşın beklentilerini ıskalamamanız gerekiyor. Demokrasi açığı varsa, ekonomi açığı da var demektir. Hukuk varsa ekonomik istikrar vardır. Bizim buradaki tüm çalışmalarımızda, bir ülkede yatırımcı, işçi ülkesinin geleceğinden hukuk varsa emin olur. Hukuk güvenliği en temel unsurdur. İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık hukuk güvenliği derim. 19 yılda önemli adımlar atıldı ama bu konuda daha fazlasını yapma irademiz var. Dünyada her ülkenin anayasası vardır. Anayasa ile ilgili konularda irtibatı bu çerçevede görüyoruz. Bu uygulandıkça bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni Anayasa konusunu değerlendiren Abdülhamit Gül, "Anayasa ile ilgili 19 defa değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler de önemli değişiklikler. Bundan sonraki süreç inşa süreci. Demokrasiyi, insan özgürlüklerini artırma dönemi. Bunu yapacak irade de yeni anayasadır. Nasıl bir anayasa yapalım diye müzakereci bir şekilde düşünüyoruz. Herkesin bir arada yaşama iradesi belgesi temeli anayasadır. Türkiye anayasasını değiştirebilir ama demokratik unsurların bir araya gelerek bir anayasa olsun istiyoruz. Türkiye bu demokrasi ayıbından kurtulsun. Darbecilerin değil, siyasi partilerin milletle yaptığı bir anayasa olsun istiyoruz. Siviller anayasa yapmaktan aciz mi? Türkiye buna layık, bu anayasanın da yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

YAPILAN ELEŞTİRİLER

Yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Gül, "Eleştiriler çok değerlidir. Eleştirileri titizlikle inceleyeceğiz, bunları dikkate alacağız. Bu bir iyi niyet belgesi. Felsefesi ve ruhu bilinçli bir tercihtir, insan haklarına dayalı... Hukuk toplumun gerisinde kalmaması lazım. Buradaki tüm faaliyetler 2 yıl içinde tamamlanmış olacak" dedi.