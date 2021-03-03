Adalet Bakanı'ndan İnsan Hakları Eylem Planı mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemYargıKRİTİK MESAJLAR! Son dakika: Adalet Bakanı'ndan İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
ABONE OL

Son dakika haberi Adalet Bakanı'ndan İnsan Hakları Eylem Planı mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İnsan Hakları Eylem Planı hakkında, "Toplumun her kesimiyle 1,5 yıldır bu çalışmalar yapıldı. Türkiye'de yaşayan kim olursa olsun hakkıyla doğmuştur, hakkıyla yaşayacaktır. Bu hakları geliştirmeye yönelik bir taahhüttür. Bu bir lütuf da değildir, bu bir görevdir. Bu hakları hatırlatan bir belge. AK Parti'nin sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reformların bir adımı. Daha çıkılacak birkaç merdiven var" dedi.

KRİTİK MESAJLAR! Son dakika: Adalet Bakanı'ndan İnsan Hakları Eylem Planı açıklaması
Adalet Bakanı'ndan İnsan Hakları Eylem Planı mesajı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı hakkında konuştu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'nda soruları yanıtlayan Adalet Bakanı Gül, önemli mesajlar verdi. İnsan Hakları Eylem Planı'nı değerlendiren Bakan Gül şunları söyledi:

"Toplumun her kesimiyle 1,5 yıldır bu çalışmalar yapıldı. Türkiye'de yaşayan kim olursa olsun hakkıyla doğmuştur, hakkıyla yaşayacaktır. Bu hakları geliştirmeye yönelik bir taahhüttür. Bu bir lütuf da değildir, bu bir görevdir. Bu hakları hatırlatan bir belge. AK Parti'nin sürekli ve kesintisiz sürdürdüğü reformların bir adımı. Daha çıkılacak birkaç merdiven var."

İnsan Hakları Eylem Planı'nın yeni Anayasa konusunda taşıdığı öneme değinen Bakan Gül, "Hayatın değişimini, vatandaşın beklentilerini ıskalamamanız gerekiyor. Demokrasi açığı varsa, ekonomi açığı da var demektir. Hukuk varsa ekonomik istikrar vardır. Bizim buradaki tüm çalışmalarımızda, bir ülkede yatırımcı, işçi ülkesinin geleceğinden hukuk varsa emin olur. Hukuk güvenliği en temel unsurdur. İnsan Hakları Eylem Planı'nda en önemli başlık hukuk güvenliği derim. 19 yılda önemli adımlar atıldı ama bu konuda daha fazlasını yapma irademiz var. Dünyada her ülkenin anayasası vardır. Anayasa ile ilgili konularda irtibatı bu çerçevede görüyoruz. Bu uygulandıkça bunun meyveleri vatandaşlarımız tarafından hissedilmeye devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni Anayasa konusunu değerlendiren Abdülhamit Gül, "Anayasa ile ilgili 19 defa değişiklikler yapıldı. Bu değişiklikler de önemli değişiklikler. Bundan sonraki süreç inşa süreci. Demokrasiyi, insan özgürlüklerini artırma dönemi. Bunu yapacak irade de yeni anayasadır. Nasıl bir anayasa yapalım diye müzakereci bir şekilde düşünüyoruz. Herkesin bir arada yaşama iradesi belgesi temeli anayasadır. Türkiye anayasasını değiştirebilir ama demokratik unsurların bir araya gelerek bir anayasa olsun istiyoruz. Türkiye bu demokrasi ayıbından kurtulsun. Darbecilerin değil, siyasi partilerin milletle yaptığı bir anayasa olsun istiyoruz. Siviller anayasa yapmaktan aciz mi? Türkiye buna layık, bu anayasanın da yapılacağına inanıyorum" diye konuştu.

YAPILAN ELEŞTİRİLER

Yapılan eleştirilere yanıt veren Bakan Gül, "Eleştiriler çok değerlidir. Eleştirileri titizlikle inceleyeceğiz, bunları dikkate alacağız. Bu bir iyi niyet belgesi. Felsefesi ve ruhu bilinçli bir tercihtir, insan haklarına dayalı... Hukuk toplumun gerisinde kalmaması lazım. Buradaki tüm faaliyetler 2 yıl içinde tamamlanmış olacak" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul güncel Elektrik kesintisi duyuruları: 3 Mart 2021 AYEDAŞ, BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula!
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
SON DAKİKA: Cinayetten 36 yıl sonra yakalandı
GÜNDEMCinayetten 36 yıl sonra yakalandı
Son dakika: İYİ Parti lideri Akşener'den dokunulmazlık açıklaması
GÜNDEMAkşener'den dokunulmazlık açıklaması
İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları: 3 Mart 2021 İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler
GÜNDEMİstanbul su kesintisi duyuruları
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ | Son dakika: Seviye yüzde 60 sınırında
GÜNDEMİSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!
Deprem mi oldu, nerede? 3 Mart AFAD - Kandilli son depremler listesi
GÜNDEMSon depremler listesi 3 Mart!
MEBYA-DER'e terör operasyonu! 16 gözaltı
GÜNDEMMEBYA-DER'e terör operasyonu! 16 gözaltı
2021 MSÜ geç başvuru günü bugün! MSÜ başvuru kılavuzu ve ücreti: 2021 MSÜ geç başvuru yap!
GÜNDEM2021 MSÜ geç başvuru günü bugün!
Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi alma
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?