Adliye yolunda vahşet! 0:00 / 0:00

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Zafer Samancı'nın haberine göre olay, merkez Karatay ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki Muhammet K. ile 5 yıl önce evlendiği eşi Esmanur K. arasında geçimsizlik vardı.

Genç kadın boşanmak istiyordu. Sabah saatlerinde de dilekçe vermek için adliyeye gitmek üzere evden çıktı. Ancak peşinden gelen Muhammet K., eşiyle sokak ortasında tartıştı.

Tartışma büyüyünce Muhammet K. eşini önce darp etti, ardından da kaçmaya çalışan kadını takip edip yanındaki tabancayla kurşun yağdırdı. Zanlı, ardından da silahı kendi kafasına dayayıp ateşledi.

Korkunç olayda ayrıca, genç kadının cebinden boşanma davası için yazdığı dilekçenin çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.