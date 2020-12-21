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Son dakika haberler... Konya'da korkunç cinayet: Boşanma dilekçesi vermeye giderken öldürüldü

Konya’da boşanma davası açmak için dilekçe vermeye giden Esmanur K., peşinden gelen eşi Muhammet K. tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayetin ardından Muhammet K., aynı silahla kendi kafasına da ateş etti. Hastaneye kaldırılan zanlının durumu ağır

Son dakika haberi: Adliye yolunda vahşet! - Haberler
Adliye yolunda vahşet!
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HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre olay, merkez Karatay ilçesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre 26 yaşındaki Muhammet K. ile 5 yıl önce evlendiği eşi Esmanur K. arasında geçimsizlik vardı.

Genç kadın boşanmak istiyordu. Sabah saatlerinde de dilekçe vermek için adliyeye gitmek üzere evden çıktı. Ancak peşinden gelen Muhammet K., eşiyle sokak ortasında tartıştı.

Tartışma büyüyünce Muhammet K. eşini önce darp etti, ardından da kaçmaya çalışan kadını takip edip yanındaki tabancayla kurşun yağdırdı. Zanlı, ardından da silahı kendi kafasına dayayıp ateşledi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Esmanur K.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Muhammet K. ise ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Korkunç olayda ayrıca, genç kadının cebinden boşanma davası için yazdığı dilekçenin çıktığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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